Carnevale a mare a Fiumicino - A Fiumicino torna la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro storico con Carnevale a Mare.

Il circuito cittadino come di consueto interesserà il centro storico di Fiumicino, con le banchine del porto canale a fare da tribune naturali. Ad aprire il corteo Saltafiume. Il raduno dei carri e dei gruppi mascherati è solitamente fissato per le ore 15.00 all'ingresso del centro abitato (Ponte Due Giugno). Non mancheranno momenti di animazione sul palco, prima del suggello affidato al rogo della gigantesca pupazza di carnevale.



26 febbraio 2017