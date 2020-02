Carnevale del Malcontento dell'Alessandrino

Gli abitanti del quartiere Alessandrino organizzano il "Carnevale del Malcontento", un'occasione per ritrovarsi, sfogarsi pubblicamente di quello che non va bene e di quello che vorrebbero andasse meglio. Appuntamento, sabato 22 febbraio, per affrontare insieme alcuni temi centrali per il quartiere: dall’illuminazione delle strade, ai rifiuti, dalla viabilità al verde urbano, dagli edifici agli spazi dedicati alla cultura, le scuole, il traffico, la vivibilità notturna, l’integrazione e il municipio ecc…

Il carnevale del Malcontanto: programma

Di seguito il programma completo del Carnevale del Malcontento, con tutte le attività previste:

MURALES DEL MALCONTENTO (17:00 - 19:00)

Armati di post-it, pennarelli, rabbia e fantasia, adulti e bambini realizzeranno una mappa del quartiere che non può essere visto dal satellite.

URLATOIO (17.00 - 20.00)

All'interno del Fusolab 2.0, durante l'evento, saranno allestite delle postazioni per urlare al quartiere, per sfogarsi! "Affogò perché si vergognava a gridare aiuto" (Marcello Marchesi).

VIDEO DEL LAMENTO PUBBLICO (17.00 - 19.30)

Prendendo spunto dal confessionale del GF, durante il Carnevale del Malcontento si potrà entrare nella sala del Lamento Pubblico e registrare un video (anche live) in cui potrai lamentarti di ciò che non funziona nella propria zona.

LABORATORIO DI PERCUSSIONI (18.15 - 18.45)

Il compositore Frederick Delius diceva che "La musica è uno sfogo dell’anima", suonare, inoltre, può essere estremamente divertente.

MARATONA ORATORIA (17.30 - 18.00)

Denunciare ciò che non funziona della propria zona può essere un momento molto costruttivo, soprattutto se lo si fa di fronte ad altre persone interessate.

BALLI DI GRUPPO (19.00 – 19.30)

Non c’è modo migliore per festeggiare del ballare insieme danze popolari e balli di gruppo. D’altronde il filosofo Nietzsche disse che “Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta.”

VOTO QUADRATICO (19.30 - 20.00)

Sarà possibile indicare le proprie urgenze ed esprimere le proprie preferenze attraverso il voto quadratico, un nuovo metodo di partecipazione e di selezione delle iniziative.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/carnevale-del-malcontento-dell/2757954431098556/