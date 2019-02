Dal 28 febbraio (giovedì grasso) al 5 marzo (martedì grasso), va in scena il Carnevale Labicano 2019. Le associazioni di Labico hanno roganizzato diversi appuntamenti all'insegna del divertimento e della tradizione.

Quattro, nello specifico, gli appuntamenti in programma:

28 febbraio (Giovedì Grasso): stand gastronomici, giocoleria e magia

2 marzo: veglione di carnevale

3 marzo: stand gastronomici, giochi, animazione, magia

5 marzo: stand gastronomici, giochi e animazione

Grande attesa soprattutto per il Veglione di Carnevale che si terrà al Palaciocci alle ore 20, con tutti in maschera. Verranno premiate le maschere più belle: bambino, bambina, gruppo, coppia e singolo. Ci saranno, inoltre, stand gastronomici per gustare le leccornie di Marco e Sonia e bere in allegria presso il bar di Giordana! L'entrana è a offerta libera.

Per info potete contattare il Comitato Associazioni Labico comitatoassociazionilabico@gmail.com