La Rustica, il Carnevale per le vie del quartiere

Il quartiere de La Rustica festeggia il Carnevale sabato 22 febbraio. Dalle 15 alle 18 sfilate, musica e tanto altro animeranno le vie della zona. Il tema scelto dalle associazioni operanti nel quartiere è "L’Arca di Noè”.

Il programma completo del Carnevale a La Rustica

Ore 14.00 raduno delle maschere nel piazzale del mercato di Via Dameta, 18

Ore 15.00 inizio della sfilata con partenza da Largo Corelli. Si percorreranno: via della Rustica, via Turano, Via Aretusa, via Atessa, via Vertunni.

La sfilata si concluderà presso il Centro Anziani “Vito Federici” in via Casalbordino 31, dove, in caso di maltempo si svolgerà l’intera manifestazione.