Un Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone

Arriva il Carnevale Fantamagico a Monte Porzio Catone. Si parte sabato 15 febbraio con l'anteprima del Carnevale "Bimbi in festa". Giochi, animazione, musica e merenda per tutti i bambini.

Il Carnevale Monteporziano 2020 entrerà ufficialmente nel vivo domenica 16 febbraio, alle 14:30 in piazza Borghese con consegna delle chiavi della città da parte del sindaco a Lollilò. Alle 15 inizierà la sfilata dei carri allegorici, con gruppi mascherati, bande musicali e ritmiche, per chiudere la giornata con dj set disco dance '70-'80.

Il Carnevale Fantamagico proseguirà anche nelle giornate del 22, 23 e 24 febbraio con sfilate, laboratori, attività per grandi e bambini, musica e tanto divertimento, per poi culminare, il 25 febbraio - martedì grasso - nella sfilata finale, cremazione di Pulcinella e spettacolo pirotecnico per chiudere il 29esimo Carnevale di Monteporzio Catone.

Di seguito la locandina con il programma dettagliato del Calendario Fantamagico 2020: