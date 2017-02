Il Carnevale ad Explora si riempie di colore con due coinvolgenti laboratori di sperimentazione, divisi per fascia d’età, e l’immancabile postazione di face painting, disponibile per tutti i bambini che vogliono impreziosire il proprio abito grazie alle tante idee proposte da Explora. Durante i giorni del 23, 25, 26 e 28 Febbraio vi aspettano i laboratori:

Carnevale cambia colore per la fascia 3-5 anni, è il laboratorio per curiosare tra le bellezze e i prodigi della natura e conoscere i comportamenti mimetici e criptici di alcuni tra gli animali più “mascherati” del mondo. Il primo approccio teorico alla biologia è seguito da uno spazio più creativo dedicato all’arte, permettendo ai bambini di giocare con i colori, simboli del Carnevale, ed apprezzarne le molteplici tonalità con nuove e sperimentali tecniche di pittura che uniscono l’arte alla…tecnologia.

Pronti al lancio! per la fascia 6-11, è il laboratorio in pieno stile Maker, movimento contemporaneo caratterizzato dalla convergenza di più discipline, come ingegneria, bricolage e tecnologia in un grande melting pot d’idee e di creazioni. È un momento per scoprire la fisica attraverso lo sviluppo delle forze applicate, il rilascio d’energia, le traiettorie di lancio, in un’ingegnosa combinazione con geometria e tecnologia. Il laboratorio inoltre pone attenzione ai materiali di riuso, cartone ed elastici in combinazione creativa, suggerendo così ai bambini la possibilità di sperimentare la scienza anche attraverso la connessione di materiali di uso quotidiano.

Nei turni del sabato e della domenica, inoltre, è possibile partecipare al laboratorio Officina in cucina-Occhietti di bue per preparare dolci bontà all’interno della cucina di Explora: stimoli sensoriali derivati dalla manipolazione, dall’assaggio, dal dosaggio degli ingredienti, tutto questo, ritagliandosi un momento all’insegna della gioia e della dolcezza. Il laboratorio, della durata di 50 minuti, consente ai piccoli chef un approccio ludico e ricco di stimoli in tutte le fasi dell’elaborazione di un prodotto alimentare.