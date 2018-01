Carnevale con Stranger Things: l'Ex Dogana si trasforma in Hawkins

Torna a Carnevale un viaggio tra questo mondo ed il Sottosopra, la notte perfetta per trasformare una delle più suggestive location industriali di Roma in Hawkins, e sperare di ritrovare il piccolo Will.



Indossate la maschera-personaggio di Stranger Things fornita all'ingresso (Eleven, Dustin, Mike, Will, Lucas) e preparatievi al secondo appuntamento con le migliori hits from the 80s. Prenotate la vostra maschera indicando nominativo + n° sulla bacheca dell'evento Facebook. Fino ad esaurimento!



In consolle la musica di: The Cure, Duran Duran, Billy Idol, Cindy Lauper, Queen, Spandau Ballet, Tears for Fears, The Human League, Ultravox, Madonna, Culture Club, Pet Shop Boys, Depeche Mode e tanti altri.