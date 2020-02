"Col futuro non si scherza", Carnevale ecosostenibile al Tuscolano

Si parte alle 15.30 da Largo Appio Claudio dove verranno allestiti gazebo con attività di intrattenimento e informazione. La sfilata, guidata dalla Rustica X Band, tornerà al punto di partenza dopo un percorso di circa 3 chilometri tra le fermate Subaugusta e Lucio Sestio. È previsto un contest rivolto alle scuole, alle associazioni e ai singoli cittadini che premierà alcune maschere a tema ecosostenibilità ambientale

Torna il CarnevalEcosostenibile del Municipio VII, giunto alla terza edizione. Un serpentone colorato e festoso, a basso impatto ambientale, attraverserà la Tuscolana domenica 23 febbraio dalle 15. Il percorso partirà e tornerà a Largo Appio Claudio, dove verranno allestiti gazebo con attività d’intrattenimento e punto informazioni. La sfilata completerà un anello di circa 3 chilometri tra le fermate metro A di Subaugusta e Lucio Sestio. A guidarla sarà la Rustica X Band col suo repertorio eseguito sotto la direzione del Maestro Pasquale Innarella; incursioni musicali sono previste a cura dell'Orchestra di Sentieri Popolari e di alcune scuole del territorio.

E saranno proprio le scuole protagoniste di questa edizione. A loro è rivolto un contest a cui ci si può iscrivere inviando un’email all’indirizzo assessoratoscuolaculturasport.mun07@comune.roma.it entro le ore 12 di sabato 22 febbraio indicando il nome del plesso, l’Istituto di riferimento (se Istituto Comprensivo o Istituto di Istruzione Secondaria), il numero e l’età dei partecipanti, il titolo della coreografia, il nome e i contatti (telefono e indirizzo email) del referente. I vincitori riceveranno un buono di euro 500 da spendere in materiale scolastico offerto dall’Associazione Commercianti di via Tuscolana.

Al contest potranno partecipare anche gruppi sportivi, associazioni socio-culturali, centri giovanili, comitati di quartiere, centri anziani, gruppi parrocchiali, o di amici. Un premio è previsto anche per questa categoria “fuori concorso” e consiste in biglietti d’ingresso gratuiti per visitare il nuovo Museo del Cinema e dell’Audiovisivo di Cinettà Studios. Singoli partecipanti, che volessero unirsi alla sfilata, possono iscriversi direttamente presso i gazebo di Largo Appio Claudio alle 15 di domenica 23 febbraio. La giuria sceglierà la maschera più convincente, che riceverà un premio offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

«Il Carnevale del Municipio VII - dichiara l'assessora allo Sport e alla Cultura Elena De Santis - vuole stimolare una riflessione sull'utilizzo dei materiali per cercare di impattare il meno possibile sull'ambiente che ci circonda. Per questo - continua l'assessora - invitiamo i cittadini a non usare bombolette spray e a tenere con sé i propri rifiuti (bottigliette di plastica, fazzoletti, bustine, contenitori di vario genere, etc.) senza lasciarli a terra. Sarà importante - continua - la partecipazione dell’associazione “Retake” che, con i suoi volontari, contribuirà a tenere pulite le strade e a dare un esempio di cittadinanza attiva e responsabile».