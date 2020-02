Carnevale e non solo a Tor Sapienza

Carnevale e Non Solo va in scena a Tor Sapienza. Il quartiere cambia look e si trasforma in Sorrisopoli - la Città del Sorriso, con un carnevale dedicato al progetto PLAY HOSPITAL promosso dall'associazione LeuceVia.

Dopo una lunga pausa durata sei anni, e più di un anno di preparazione, I volontari di TS Idee hanno annunciato la 22esima edizione del Carnevale e Non Solo di Tor Sapienza. Torna, così, l'originale manifestazione carnascialana di Roma est che nel corso delle tante edizioni ha contribuito a connotare Tor Sapienza tra i più creativi, innovativi, laboriosi, aggregativi e solidali quartieri della periferia capitolina.

Scopo della manifestazione sarà far nascere la Città di Sorrisopoli, in cui ad adulti e bambini non sarà consentito esser tristi: le chiavi di Sorrisopoli saranno consegnate a colui o a colei che con la sua opera porta il sorriso laddove manca.

Appuntamento domenica 23 febbraio alle 15.00 in Piazza De Cupis, dove si darà inizio alla sfilata delle maschere, che attraverseranno le vie del quartiere fino a Viale Filippo De Pisis, per un momento di aggregazione con musica e balli in maschera al Giardino dei Rosati, dove si esibiranno: la banda musicala La Frustica di Faleria, l’Orchestra Samba PrecaRio, i trampolieri Zancoloco ed un gruppo di danzatori di pizzica salentina.

Una grande festa, un'inaugurazione con tante sorprese e novità. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/215442549625555/