Tutto pronto per il Carnevale di Vitorchiano 2018. Domenica 11 febbraio sfilata di carri allegorici nel centro città e festa in maschera. Una giornata da passare in allegria tra colori, balli e tanto divertimento.

la filata di carri allegorici del Carnevale di Vitorchiano partirà alle ore 15 dal centro città animata da scuole di ballo, palestre e majorettes.