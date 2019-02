I commercianti di via Collatina sono lieti di invitare tutti ad un evento strepitoso che si terrà Sabato 2 marzo all'insegna del Carnevale e del divertimento!!! Si tratta del Carnevale di via Collatina.

Il Carnevale di via Collatina

Una sfilata in maschera che partirà alle 16.00 dal parco giochi " Cartoon Park" (via Collatina) e procederà per tutta la via con un gruppo di ballerine e ballerini brasiliani "Tierra Brasili's" che ci delizieranno con il loro spettacolo!

Sarà aperto a tutti i bambini, inoltre, il 'Concorso Migliore maschera': il bambino e la bambina con la maschera più bella verranno premiati con un coupon di 50 euro spendibile in uno dei negozi che hanno aderito alla realizzazione dell'evento.

Per essere aggiornati sul regolamento del concorso seguire l'evento Facebook del Carnevale del Comitato di via Collatina