Maschere, trampolieri e giostre per il Carnevale di Roma

Il Carnevale è alle porte e Rust che unisce i ritmi energetici della musica tech house con i colori e ’atmosfera circense aggiungendo un pizzico di carnevale perenne dove la realtà danza con la finzione proprio come un acrobata fa con la gravità, non vede l’ora di festeggiarlo una location "pazzesca".

Giostre saltimbanchi, scenografie e trampolieri animeranno la serata, catapultandovi in un’atmosfera surrealista: quella del Carnevale di Roma. Una Festa in Maschera, per coloro che vogliono uscir fuori dagli schemi classici del club, cercando situazioni alternative e diventando protagonisti dell’evento. Il tutto sarà coronato da Musica di altissima qualità proposta in 2 sale grazie ad una accurata selezione di dj emergenti e professionisti….

►MAIN ROOM

James my & Criss (Rust residents)



►LUNAPARK ROOM

Qui scoprirete un lunapark all'interno del club con giostre,fluo make up corner , esposizioni artistiche, dj set e molto altro ancora...

►Artist EXPO

Imperfezioni - Simona Bonato

Biatakí

Il pinguino vagabondo

A Artworks



►INGRESSO:

-prevendita/bracciale 10 €

-alla porta 15 €

-erasmus with student card 5 €

►INFO-TICKETS : 389 268 0068 / 392 994 8414

inforustevents@gmail.com

► Città Dell'Altra Economia

Largo Dino Frisullo

Metro B Piramide