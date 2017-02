Carnevale dei bambini di Piazza Vittorio

Il Carnevale Romano, questo sabato, 25 febbraio a partire dalle ore 15 e fino alle 18, all'interno dei giardini di Piazza Vittorio, vedrà l'apertura della seconda edizione del Carnevale di Pizza Vittorio dedicato ai bambini. Come per lo scorso anno, la manifestazione organizzata da Paola Morano con il supporto di numerosi sponsor tra le attività commerciali e associazioni del rione Esquilino (SiTenne, Fassi, Muzi Casa, Gommolandia Roma, Chef By Italy, Centro Odontoiatrico Esquilino Dott. Altomonte, Aps Piazza Vittorio), è stata inserita nell'ambito del programma del CarnevalEsquilino 2017, patrocinato dal Municipio Roma I Centro con un programma ricco per tutti i gusti e le età. Tante le iniziative questo sabato per i bambini di tutta Roma, che potranno raggiungere la festa facilmente grazie anche alla vicinanza della metro A fermata Piazza Vittorio, l'animazione con baby dance, sfilate e giochi, il trucca bimbi, il teatrino delle marionette, il laboratorio con materiali di riciclo, palloncini, sorprese e regalini per i bimbi, una buona merenda e personaggi con cui poter interagire e giocare: il Minion, la Fatona Mattacchiona, il Puffo Falegname e il Dentista Amico che sensibilizzerà le famiglie sulla prevenzione dentale infantile. Anche i genitori potranno divertirsi a lanciare coriandoli e stelle filanti ed a trovare il travestimento giusto per loro grazie ad una postazione di noleggio di costumi sia per adulti che per bambini a prezzi popolari.