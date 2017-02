Torna nella frazione alle porte di Roma per il 15° anno Tutti in piazza per il Carnevale di Castelverde. Il 19, 26 e 28 febbraio sfilate di carri, maschere e musica.

Febbraio di festa e colori a Castelverde, con la 15esima edizione del Carnevale. Organizzata dall’Associazione Culturale Castellaccio, la manifestazione porterà come ogni anno una ventata di allegria tra le strade della frazione biancoverde. Carri e gruppi mascherati sfileranno lungo via Massa di San Giuliano per poi concludere la festa nella piazza del mercato tra musica, balli, e le specialità dello stand gastronomico: pizze fritte, panini, frappe, castagnole e vin brulé.

Ricco come sempre il programma della rassegna. Domenica 19 febbraio al mattino spazio di solidarietà con la donazione del sangue, a cui seguirà un dimostrazione delle abilità dei nostri amici a quattro zampe a cura del Centro Cinofilo Castelverde. Dalle 14.30 festa in piazza con le esibizioni delle scuole di ballo Olimpo del Liscio, Peter Pan, Scuola di ballo Omero e Carmela, e con l’animazione del gruppo folcloristico Montepatulo e i ragazzi della A.B.Y. Legion.

Domenica 26 febbraio alle 9.30 in piazza del mercato raduno di auto d’epoca aperto a tutti (con colazione offerta a tutti i conducenti). Poi alle 14.30 via alla sfilata di gruppi mascherati con partenza da via Massa di San Giuliano (altezza ufficio postale). L’allegra carovana percorrerà la via principale fino a via Ortona de’ Marsi per poi tornare alla piazza del mercato dove la festa proseguirà tra balli musica e l’estrazione della lotteria di Carnevale.

Ad accompagnare la sfilata il gruppo di percussionisti de La Caracca che porterà a Castelverde i ritmi e i colori del Brasile; e le ragazze della Girlesque, la prima street band italiana tutta al femminile.

Martedì grasso 28 febbraio alle ore 15 in piazza, per finire, festa in maschera per grandi e piccoli con AJ Animazione con Alessia & Jason e spettacolo di magia con il mago Sarin.