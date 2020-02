Carnevale a Castelverde, la 18esima edizione

Torna a colorare le strade del quartiere ed è più ricco che mai. E' il Carnevale di Castelverde che avrò luogo nella frazione biancoverde nelle domeniche del 16 e 23 febbraio 2020. Organizzato dall'Associazione Culturale Castellaccio, la manifestazione soffia quest'anno sulle diciotto candeline ed è una delle più importanti e apprezzate del Lazio e oltre. Non si contano i gruppi folcloristici, gli sbandieratori, le orchestre, venuti nel corso delle passate edizioni da ogni angolo del centro Italia ad animare la festa.

E l'edizione di quest'anno non è da meno.

Domenica 16 febbraio, dopo aver dedicato la mattinata alla solidarietà con la donazione del sangue, carri allegorici e gruppi mascherati sfileranno lungo via Massa di San Giuliano fino alla piazza del mercato. Ad accompagnare il festoso corteo la banda “Severino Gazzelloni” di Villaggio Prenestino, il gruppo Dancing Majorettes di Mentana, e il gruppo folkloristico Arti e tradizioni popolari di Amatrice "MA.TRU'".

Domenica 23 febbraio la sfilata partirà da via Prenestina Polense per risalire via Massa di San Giuliano fino alla piazza del mercato Ad animare il corteo ci penseranno i Tamburi itineranti della Caracca, gli Sbandieratori di Amelia, e la banda folkloristica Sbandata di Chia. Arrivati in piazza la festa proseguirà con animazione, balli, stand gastronomico e l'estrazione della ricca Lotteria di Carnevale.

Entrambe le domeniche sarà attivo lo stand gastronomico.

Gallery