Carnevale al Bioparco di Roma - Per festeggiare Carnevale, domenica 26 febbraio al Bioparco di Roma tutti i bambini (fino a dieci anni di età) mascherati avranno diritto all’ingresso gratuito. Il programma della giornata prevede, dalle ore 11.00 alle 16.00, spettacoli, visite guidate, face painting, pasti animali e attività fisse “a tema”.

Nel dettaglio:

- Spettacolo - Il Carnevale degli animali: alle ore 12.30 e alle 15.00 si potrà assistere ad un divertente spettacolo interattivo, in cui bambini e adulti saranno coinvolti in situazioni comiche per capire che…anche gli animali si mascherano. Al termine tutti i bambini mascherati saranno parteciperanno ad una sfilata finale e riceveranno un gadget.

- Percorso animato I vestiti degli animali: una visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo per scoprire tante curiosità sul mondo animale. (Attività su prenotazione da effettuare all’ingresso del parco).

- Face painting per tutti, compresi gli adulti, per trasformarsi nel proprio animale o personaggio preferito.

- A TuxTu con gli animali……perché per loro tutti i giorni è Carnevale!: incontri ravvicinati con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri alla scoperta dei travestimenti che permettono agli animali di vivere nel proprio ambiente. (Attività su prenotazione da effettuare all’ingresso del parco).