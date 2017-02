Il Carnaval de Barranquilla a Roma. In occasione di Giovedì Grasso al Project Roma va in scena il Carnaval de Barranquilla. Il Carnevale di Barranquilla è, dopo il Carnevale di Rio, il secondo carnevale più importante dell'America Latina. Ha una tradizione di oltre cento anni e si svolge nell'omonima città colombiana.

Ritmi incalzanti e ballerini sudamericani ti trascineranno nell'atmosfera magica del Carnaval, per festeggiare la notte di Giovedì grasso a Roma come se fossi in Sudamerica.

START h. 22.00 ➡ Cena Spettacolo servita ed Apericena.

• Cena Servita Donna 20€

• Cena Servita Uomo 30€

Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, una bottiglia di vino ogni 4 persone & Acqua

CLUB starts at 00.00

Soundtrack: Hip Hop - Reggaeton - Commerciale - Latino