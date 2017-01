Carnevale anni '80 e '90

Speciale evento per Carnevale...tema anni '80/'90! Si inizia con buffet a tema (al costo di 10€) e si prosegue la serata sulle note di Cristina d'Avena, Fiorello e BimBumBam, dance, con dj set e happy hour per i drink di quegli anni. E' più che gradito abbigliamento in stile, inclusi pantaloni con i bottoni, scaldamuscoli, walkman, zaini invicta e collane di ciucci... Pronti a fare un salto in un epoca??