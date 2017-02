Domenica 26 febbraio appuntamento gratuito per i bambini per festeggiare il carnevale al museo delle carrozze antiche. Un grande appuntamento dedicato sia ai bambini che ai più grandi. Per tutto il giorno i bambini potranno divertirsi con il teatrino dei burattini, laboratori creativi, pittura dei soldatini, giochi di intrattenimento, sfilate in maschera, truccabimbi, musica e balli in maschera e tanto altro. Gli adulti potranno apprezzare le esposizioni artistiche di grafica, fumetto, modellismo e pittura di artisti affermati nel panorama italiano e internazionale e molto altro ancora! Non mancheranno le visite guidate: la nostra esposizione conta più di 150 esemplari che ripercorrono la storia dei veicoli dall'antichità romana fino alle carrozze del XX sec. Le bighe dei film Il Gladiatore e Ben-Hur, la carrozza della Principessa Sissi, la berlina del Casanova di Heath Ledger, carri militari della I guerra mondiale, carri west, coupé e landau dell'800, la carrozza di Cenerentola, sono solo qualche esempio della grandissima esposizione che andrete a scoprire! VI ASPETTIAMO MASCHERATI, ADULTI E BAMBINI! ORARI: La mostra sarà aperta dalle 10:00 alle 19:00 e gli spettacoli avranno luogo durante tutto l'arco dell'evento COSTO: - gratuito per i bambini fino ai 10 anni, adulti 7 euro (la gratuità è garantita solo in presenza di un adulto pagante ogni massimo 2 bambini). - Il costo della visita guidata è di 3€ a persona (necessaria la prenotazione e gratuita per i bambini al di sotto dei 3 anni). Le visite guidate iniziano nei seguenti orari: 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 GIORNO: domenica 26 FEBBRAIO DOVE SIAMO e INFO: Via Andrea Millevoi, 693 (zona ardeatina) uscita 24 del G.R.A. Tel. 06/ 519 58 112 info@lecarrozzedepoca.it