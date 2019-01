Carnevale al Luneur Park: giocolieri, coriandoli e baby dance

E' in arrivo il Carnevale più festoso di Roma, indossate il vostro costume più folle e divertitevi tra balli, giochi e battaglie di coriandoli. Nel Giardino delle Meraviglie vi aspettano artisti, giocolieri e ballerini nei panni delle più famose maschere tradizionali del Carnevale italiano: Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Rugantino, Pantalone... sono pronti a giocare con voi in un mare di coriandoli e di allegria, per trascorrere delle giornate indimenticabili con tutta la famiglia.

Le date del Carnevale al Luneur Park

• sabato 16 e domenica 17 febbraio

• sabato 23 e domenica 24 febbraio

• sabato 2 e domenica 3 marzo

Due folli momenti di divertimento vi aspettano ogni sabato e domenica:

• alle 12:30 la più colorata delle Baby Dance si concluderà con la mitica Battaglia di Coriandoli

• alle 16:30 l'appuntamento è alla Casa Magica, da cui partirà una fantasiosa Parata, seguita da Baby Dance e Battaglia di Coriandoli finale

Scatenatevi, mascheratevi, coloratevi per tre weekend follemente divertenti con magiche sfilate, balli sfrenati, stelle filanti e le pazzesche battaglie sotto una cascata di coriandoli. I magici abitanti del Giardino delle Meraviglie vi catapulteranno con la loro simpatia nella Festa di Carnevale più bella di Roma.