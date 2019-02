Carnevale 2019 al Castello di Bracciano

CARNEVALE AL CASTELLO di Bracciano



Bimbi in maschera per una visita animata nelle sale del castello di Bracciano, alla scoperta della leggenda de "Il re del lago e la principessa Artemisia"

Una giornata speciale da trascorrere in compagnia di tanti personaggi, sorprese e magici racconti.





DOMENICA 24 FEBBRAIO ore 15,00

DOMENICA 3 MARZO ore 15,00

DOMENICA 10 MARZO ore 15,00



ingresso/contributo 15 euro (bimbi 0-3 anni non compiuti gratuito)

posti limitati , prenotazione obbligatoria

0637898409

3293106062



www.teatrohelios.it

info@teatrohelios.it



Luogo Evento: castello di Bracciano