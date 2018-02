Carnevale 2018 al Museo Explora

In programma a Explora, il Museo dei Bambini di Roma, Attacchi di Stile, l’evento per veri appassionati del Carnevale.

Nei giorni 8-10-11 e 13 febbraio, per tutti i bambini da 3 a 11 anni, due laboratori, divisi per fascia d’età, alla scoperta dei cappelli e delle trasformazioni.

L’arrivo del periodo più pazzo dell’anno è un’opportunità per stimolare l’ingegno e la creatività: colla, forbici, glitter e cartoncino per realizzare e personalizzare un cappello e trasformarsi in tanti stravaganti personaggi.

Indossare un cappello è un modo di rappresentare le emozioni, mettendosi in relazione con gli altri e con la propria fisicità, rovesciando, divertendosi, la percezione quotidiana alla quale siamo abituati.



I laboratori di Attacchi di stile:



Follie di Carnevale: - il laboratorio per la fascia 3-5 anni, per trasformarsi in un giullare e portare allegria tra gli amici. Triangoli di carta colorata, campanelli e colla per un simpatico cappello a prova di festa!



Ho in testa solo il Carnevale- il laboratorio per la fascia d’età 6-11 anni, per scoprire come realizzare un cappello con tanti materiali diversi, tante forme e colori, curandone il disegno e il modello.



I laboratori del Carnevale aggiungono alla visita un momento di divertimento e creatività, coniugando alle abilità artistiche del singolo bambino curiosità e interesse.



Festeggia il Carnevale con Explora, il Museo dei Bambini di Roma!



Partner tecnico Henkel-Pritt



Informazioni

Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso.

Giovedì 8 e martedì 13 febbraio nei turni delle 15.00 e delle 17.00.

Sabato 10 e domenica 11 nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.

Per info e costi ww.mdbr.it, prenotazione obbligatoria.

Via Flaminia 82, 063613776