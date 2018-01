Carnevale al Castello di Bracciano

Domenica 28 gennaio dalle ore 15,00 - tutti in maschera al castello di Bracciano con i personaggi della famiglia Addam.



Durante il percorso storico delle antiche sale del famoso maniero, Morticia e i suoi familiari vi accompagneranno in un viaggio molto speciale, ricco di sorprese, curiose presenze e strani avvenimenti… Vi faranno vivere un pomeriggio inconsueto e divertente nella splendida cornice del Castello di Bracciano.



Posti limitati

Prenotazione obbligatoria 0699900016 – 3293106062

Ingresso: 15 euro (0-3 anni non compiuti gratuito)



www.teatrohelios.it

info@teatrohelios.it