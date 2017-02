Carnevale 2017 a Roma da Escopazzo

Martedi 28 Febbraio da Escopazzo si festeggia la fine del Carnevale 2017. Poliziotti, Cowboys, Infermiere sexy e chi più ne ha più ne metta... La notte di carnevale più divertente di Roma con ha un solo obiettivo comune: quello di trascorrere una notte di fantasia circondato da amici, buona musica e, soprattutto, una festa indimenticabile... Escopazzo come tutti gli anni non perde occasione per celebrare in maniera divertente una delle serate più colorate dell'anno. Chiamaci e mettiti in lista per riservare il tuo ingresso con l'imperdibile offerta: Dalle ore 22 con Live Show: Ingresso + Drink a soli € 10! Abbiamo preparato una serata di carnevale da non perdere: Animazione, Musica Dance e Costume Contest con SHOT GRATUTITI per coloro che verranno mascherati e FREE DRINK ALL NIGHT LONG per la Maschera più bella! E tante altre sorprese... Che altro chiedere per una grande notte di Carnevale all'insegna del divertimento e dello spettacolo? Festa di Carnevale a Roma - Animazione, Drinking Game e festa in maschera. Dall'apertura delle danze del Giovedi Grasso alla chiusura del Carnevale con il Martedi Grasso ti aspettiamo al centro di Roma fino alle 5 del mattino! Ballo, Bevo, Rido e Me Diverto con la Festa di Carnevale! Info e Prenotazioni Festa di Carnevale a Roma: +39.389.6835618