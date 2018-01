Carnival in Paris

Revolution prosegue la stagione dei grandi eventi, con una maxi produzione, per portare Revolution nel gotha dei grandi party europei, con una grande festa di carnevale ambientata a Parigi, in collaborazione con OBSCENE (Modena) & NIGHTMOVERS (Firenze).

All'Orion Club il 9 febbraio 2018 ecco Carneval in Paris.



7 DJs IN CONSOLLE REVOLUTION distribuiti tra

Sala Theatre:

DJ XUSHANA

DJ TANNHAUSER

DJ MEZZANI

DJ DARKSIDER

DJ NOORGLO (OBSCENE)

DJ SUTEK (OBSCENE)

► EBM

► ELECTRO

► TBM

► INDUSTRIAL

► TECHNO

Sala Oblivion:

DJ SESHEN (NIGHTMOVERS)

DJ RASEYDE

DJ LAWRENCE (OBSCENE)

DJ ALESSANDRO CUOGHI (OBSCENE)

► DARK WAVE

► POST PUNK

► ELECTRO GOTH

► MINIMAL SYNTH

► 80’S

23.30

Dj set con una performance a sorpresa del grande

CRISTIAN MEZZANI

Grande spettacolo dell’ Extreme show

Esibizione sul palco del grande Rigger Davide La Greca, che darà vita, con le sue corde magiche, a un vero viaggio di stupore e meraviglia

RELAX ROOM

DARK ROOM

VENUS AREA

MASSAGGIATORE professionista (ONLY 4 girls) offerto da Revolution

IL DUNGEON PIÙ GRANDE D’ITALIA (Direttore Alessandro De Sade)

Il 09.02.2018, grazie alla sinergia con:

I produttori di attrezzature

Spanky Rebbel e Dungeon Revolution

Doppia WAX AREA (responsabile Pierpaolo Palla)

FEMDOM AREA di rara bellezza e con servizio di controllo e pulizia, per dare la più bella area Femdom in Italia

NOVITA’ – FOOT MASSAGE AREA

BONDAGE AREA

in collaborazione con YOUNG ROPES e le sue tre scuole, sarà munita di ben 6 punti di sospensione e di 6 a terra

Official Rigger: Davide la Greca (MaestroBD)

Sarà possibile NOLEGGIARE IL DRESS CODE (obbligatorio) sia maschile che femminile, comprese le maschere

DRESS CODE OBBLIGATORIO PER ENTRARE AL PARTY

► High elegance

► Lingerie

► Transparencies

► Fantasy

► Freaky

► Burlesque

► Uniform\Costumes

► Venice carnival

► Leather dress

► PVC

► Latex

► Body art

NO jeans

NO casual

NO everyday suite

NO cotton t-shirt