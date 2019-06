Carl Orff - Carmina Burana

In programma quest'estate nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica ci saranno i Carmina Burana, una raccolta di canti religiosi e profani scoperta nell’abbazia di Benediktbeuern e composti dai chierici girovaghi, i cosiddetti goliardi o clerici vagantes dal XII al XIII secolo.

Un'occasione unica in cui l’unione di coro, pianoforti, percussioni e cantanti solisti, cento persone sul palco, tracciano un ponte tra storia e tradizione.

Michel Hofmann aiutò Orff a selezionare e organizzare ventiquattro di quelle composizioni in un libretto, principalmente in latino, ma anche in tedesco medievale e in vecchio provenzale. La selezione ha preso in considerazione vari temi: fortuna, salute, amore, natura, ritorno della primavera, amore, cibo, vino...



Pier Giorgio Dionisi, Direttore

Donatella Iaia, Soprano

Antonello Dorigo, Controtenore

Massimo Di Stefano, Basso

Diego Moccia, Pianoforte

Alessandro Romagnoli, Pianoforte

Trippitelli Percussion's Ensemble

Coro Nuova Arcadia

