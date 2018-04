Carmen. La stella del Circo Siviglia al Teatro Olimpico

Carmen. La stella del Circo Siviglia. Si rinnova la preziosa collaborazione fra Accademia Filarmonica Romana e AsLiCo (Associazione Lirico Concertistica di Como) per il progetto OperaEducation dedicato al giovane pubblico. Dopo il successo de Il barbiere di Siviglia rossiniano del 2017 che ha coinvolto migliaia di ragazzi delle scuole romane e del Lazio in un progetto durato più mesi e per più fasce d’età, la nuova edizione di quest’anno si è concentrata sulla Carmen di Bizet.

Dedicato a un pubblico di giovanissimi, che verranno in teatro insieme ai loro insegnanti e genitori, Carmen. La stella del Circo Siviglia è il titolo dell’adattamento del capolavoro di Bizet, una versione pocket di circa un’ora e un quarto, che la Filarmonica Romana presenta nella sua stagione venerdì 27 aprile al Teatro Olimpico (ore 20). Prodotto da AsLiCo in coproduzione con Bregenzer Festspiele, lo spettacolo, in questi mesi in tournée in Italia e all’estero, porta la firma del giovane regista trentino Andrea Bernard, assistente di Pier Luigi Pizzi e Damiano Michieletto, vincitore del prestigioso European Opera-directing Prize grazie al quale ha debuttato al Festival Verdi di Parma nella regia di Traviata nel 2017. Altro giovane talento è quello del direttore d’orchestra Azzurra Steri, appena ventiseienne, diplomata in Direzione d’orchestra solo due anni fa nel 2016 al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Alla guida dell’Orchestra 1813, la Steri dirigerà un cast di altrettante giovani voci selezionate tramite il Concorso che AsLiCo indice annualmente, fra cui ricordiamo le principali: sono Irene Molinari (Carmen), Ugo Tarquini (José), Luca Galli (Escamillo) e Tiberia Monica Naghi (Micaela).