Carlotta Proietti ospite per "boni come er pane" Dar Ciriola Pigneto

Domenica 7 Maggio 2017 alle ore 20:30 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A - Pigneto) terzo appuntamento di Boni come er pane #2 - rassegna ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con LE CIVICO e dar Ciriola. Ospite della serata l'attrice e cantautrice Carlotta Proietti che - in una pausa dai suoi due spettacoli teatrali/musicali "Semo o nun semo" affianco al padre Gigi Proietti e "Se non parlo, canto" - canterà tra i tavoli del locale romano, racconterà il suo lavoro e il rapporto con la Città... e la sua ciriola preferita! Eccezionalmente, per questo nuovo appuntamento della rassegna dar Ciriola regalerà al pubblico di "Boni come er pane" un tramonto speciale e chiunque vorrà potrà partecipare gratuitamente ad una passeggiata passeggiata urbana dal titolo "Il racconto del Pigneto" organizzata dall'associazione romana Ottavo Colle e dalla sociologa Irene Ranaldi (appuntamento ore 19.00 -Via Pausania 2A). La passeggiata durerà circa un'ora, finirà dar Ciriola e traghetterà gli ospiti al concerto di Carlotta Proietti "Le canzoni di Roma" introdotto come sempre dall'intervista di Le Civico (link alla video intervista della precedente serata con l'attore Marco Conidi https://www.youtube.com/watch?v=eiaTwdRhdNM). Proietti accompagnata dal chitarrista Sante Rutigliano suonerà un concerto inedito per il pubblico del Pigneto "Le canzoni di Roma" con le 6 canzoni romane per lei più importanti. Per una sera dar Ciriola si trasformerà in un teatro pieno di emozione dove la canzone incontrerà l'atmosfera del palcoscenico. Non mancheranno gli interventi dell'attore resident Michele Botrugno, ormai voce inconfondibile della rassegna, le interviste bone come er pane di Le Civico e un po' di domande e sorprese di Giulia Ananìa. In pieno stile "Boni come er pane" un concerto conviviale "core a core", senza un palco che separi il pubblico dagli attori e a ingresso libero! Per godere e celebrare una grande artista come la Proietti e l'arte di vivere l' arte in questa Città! "Boni come er pane #2" è una rassegna conviviale: un'atmosfera da tavolo e foglietta, un pubblico partecipe, grandi artisti da gustarsi a ingresso libero. Una Domenica al mese davvero speciale tra arte di vivere, poesia, musica vino e pane popolare. Per celebrare con semplicità una Roma che è davvero CITTA' APERTA. Perché a Roma da sempre il motto è "più semo e mejo stamo". Per la passeggiata è richiesta la prenotazione alla mail iranaldi1973@gmail.com Tessera associativa Ottavo Colle 3 euro (Prezzo Speciale per l'occasione). A "Boni come er Pane" hanno partecipato: Giorgio Tirabassi Lucilla Galeazzi Muro del Canto Bella, Gabriella! Lavinia Mancusi Med Free Orkestra Adriano Bono Josafat Vagni Edoardo Pesce Marco Conidi (Orchestraccia)