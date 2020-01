Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci al Teatro Tor Bella Monaca

Risate e problemi di coppia con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci in scena in THE PRUDES dal 28 gennaio all'1 febbraio alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca.



Chi sono i Prudes? Prudes in inglese significa puritani, moralisti, di morigerati costumi…

Al centro di questa commedia il calo di desiderio di James che non riesce più ad avere rapporti con Jessica. La sua ultima chance è consumare un rapporto davanti ad una platea. Se fallirà, sarà abbandonato da lei, che non intende passare il resto della sua vita senza sesso…

Questa strana coppia si presenta sul palcoscenico di un teatro pieno di spettatori per inscenare o vivere il suo dramma di coppia come una seduta terapeutica collettiva. Inizia allora un gioco al massacro, dove emergono vecchie ruggini, cose non dette che feriscono, giochi di travestimenti e colpi di scena che fanno via via dubitare di chi siano veramente queste persone o personaggi. E se fossero due attori che cercano nuove ispirazioni attraverso un anomalo materiale drammaturgico, guidati da un’invisibile regia? E che ruolo ha il pubblico che viene continuamente coinvolto?



da martedì 28 gennaio a sabato 1 febbraio ore 21



di Anthony Nielson

regia Gianluigi Fogacci

con CARLOTTA PROIETTI, GIANLUIGI FOGACCI

scene e costumi Susanna Proietti

aiuto regia Maria Stella Taccone

musiche originali Giovanni Mancini

Politeama srl



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it