Carlotta Proietti sul palco dell'Auditorium. Il 14 Marzo all'Auditorium Parco della Musica sala Teatro Studio, Carlotta Proietti si esibirà in uno spettacolo concerto dove darà prova del suo talento di cantautrice. Sarà un percorso musicale con il desiderio di unire teatro e musica. Un concerto-spettacolo di canzoni originali di Carlotta Proietti. Venendo da un percorso di cantautrice prima e attrice poi, per la prima volta Carlotta mette insieme teatro e musica per sperimentare una formula vicina al teatro canzone. Sarà un viaggio fatto di amori, passioni, abbandoni e ironia.

Molte delle canzoni presentate in Se non parlo canto (Non mi piaci, Quintali di Pesce, Nicotina e Caffé) hanno una decisa volontà ironica ed alcune sono invece di vena drammatica. Le sonorità sono acustiche ed in alcuni casi virano su leggere influenze elettroniche, a tratti blues e rock. Tutte le canzoni sono abilmente vestite degli arrangiamenti di Fabio Abate insieme con la sua band, i Blatters (rigorosamente dal vivo).Cori,violino e viola: Flavia e Clara Costa. Il fondamentale apporto artistico di Gigi Proietti darà al tutto il tocco teatrale capace di creare la magia necessaria perché il pubblico goda al meglio di un repertorio di canzoni inedite. Le proiezioni saranno di Susanna Proietti mentre i costumi di Isabelle Caillaud.

Carlotta Proietti nasce a Roma il 2 marzo 1981. Scrive la prima canzone all’età di 9 anni e a 16 inizia a studiare canto. Più tardi inizia ad esibirsi in locali live con repertori composti soprattutto di standard jazz. Studia canto con Alice Gabbai, Raffaella Misiti, Elsa Baldini e Raffaela Siniscalchi. Fonda la band “Lotta’s”, quintetto con cui sperimenta dal vivo i suoi primi brani inediti e cover riarrangiate. Prosegue l’esperienza nei live club romani e d’Italia e debutta come cantante in contesti teatrali (“Serata D’Onore” Gigi Proietti nel 2005, “Semo o non Semo” spettacolo di Nicola Piovani nel 2009). Nel 2005 è ospite con la Red Mount Blues Band nella VI edizione dell’Etna Blues Festival, Catania. Nel 2007 è parte della giuria del Premio Mia Martini di Bagnara Calabra, nel 2010 Partecipa al “Festival Internazionale del Gargano” con un suo brano originale. Nel 2013 Partecipa alla seconda edizione del Festival Onde Road dell’isola di Ponza. Nel 2012 esce il suo primo album da cantautrice nato dalla collaborazione con Saverio Gerardi e l’incontro con Giancarlo Bigazzi. Nello stesso anni sarà ospite al Premio Lunezia con un omaggio a G.Bigazzi ed alla serata in onore di G.Bigazzi a Forte dei Marmi. Duetta incidendo in album di interpreti quali Roberto Giglio, Giorgio Tirabassi, Fabio Abate. Fonda la band “Carlotta Proietti e i Blatters” con cui attualmente collabora su brani originali.