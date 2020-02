Carlos, l'ultima volta

Di Emiliano Metalli

regia

Mauro Toscanelli ed Emiliano Metalli

con

Mauro Toscanelli

Orazio Schifone

la voce della madre di Carlos è di

Masaria Colucci



Musiche e tracce sonore

tratte dalle registrazioni storiche di Carlos Gardel



La vita è complessa. A volte si immobilizza, disperatamente avvinghiata a un fotogramma muto. Più spesso fluisce come una strada affollata di Buenos Aires, carica di sentimenti e corpi che si dimenano al di sotto delle regole sociali. O, come in questo caso, stritolati dalle melodie del tango.

In ogni versione di una storia non c'è verità che non trovi luce nel suo opposto, apparentemente menzognero. E l'una e l'altro mutano col tempo, come i volti delle persone che ci sono accanto, almeno fino a quel fatidico 24 giugno del 1935, ma possono arrivare anche ai nostri giorni.



Nell'attesa, Alfredo ama un uomo che non potrebbe amare, mentre Juan tradisce un'amicizia di cui solo troppo tardi intuisce la profondità. Attraverso questo tango di dialoghi solitari, l'uno e l'altro cercheranno un ordine ai loro pensieri e alle azioni compiute, mentre sullo sfondo giganteggia la figura del "morocho de Abasto", Carlos Gardel, che ha segnato l'esistenza di entrambi.



ORARI

da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 18.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

tel. 0692594210

wapp e cell. 3333305794

biglietteria@spazio18b.com



PREZZI

intero €15.00

ridotto (convenzionati) €12.00

giovedi €10.00

Acquisto online su https://www.liveticket.it/spazio18b/carloslultimavolta



tessera semestrale obbligatoria €3