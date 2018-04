Carlo Conti Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 3 maggio il grande jazz torna in scena al Charity Café con Il Carlo Conti Trio, progetto che nasce da una lunga collaborazione tra Carlo Conti, Vincenzo Florio e Armando Sciommeri. Le affinità musicali di questi musicisti spaziano dal jazz degli anni ‘20 alla musica contemporanea passando per il funk, il pop, la musica classica, l’hip pop, la musica africana etc. La libertà armonica è la base di questa formazione rigorosamente senza piano e il dialogo fra i tre strumenti è fondamentale per la direzione musicale di questo gruppo.



L’ispirazione deriva dai gruppi di Elvin Jones (post Coltrane) della fine degli anni ‘60 ma le composizioni di Carlo Conti spaziano fra muscolose sonorità modali e romantiche ballad a dinamiche bassissime. Gli anni passati a suonare e sperimentare insieme hanno portato il Carlo Conti Trio ad avere un’elasticità ed un’intimità fra i tre musicisti che rende facilmente fruibile e comprensibile anche le più tortuose e difficili strutture musicali che spesso cavalcano nelle loro performance.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Carlo Conti, Sax

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Armando Sciommeri, Batteria