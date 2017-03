Questa settimana si inaugura il doppio live fisso del Sabato al Gregory's Jazz Club. Alle 21.30 il primo concerto, a mezzanotte il secondo - sempre in due set e per circa due ore di jazz dal vivo. Carlo Atti e Giovanni Amato inaugurano al meglio questa novità esclusiva del club di Via Gregoriana e che rappresenta un unicum nel panorama dei jazz club indipendenti italiani, portando a Roma quella che è una consuetudine nelle principali piazze jazzistiche internazionali, a partire da New York. Sabato 4 marzo alle 21.30 e a mezzanotte e Domenica 5 marzo alle 22.00 Carlo Atti meets Giovanni Amato al Gregory's Jazz Club Probabilmente il miglior concerto di jazz italiano che il Gregory's abbia mai organizzato: se ci fosse un modo migliore per spiegarvi cosa vuol dire dialogare, improvvisare, scambiare, trattare il jazz come merita, e soprattutto rispettare il pubblico e portarlo al folle amore per la musica che è la nostra ragione di vita, lo faremmo, ma mettere insieme Sua Saxità Carlo Atti e la tromba di Giovanni Amato significa scrivere una voce enciclopedica della parola jazz. Un concerto monumentale, un evento che rappresenta una festa per noi e per i nostri amici, e forse la migliore occasione per chi non conosce o crede di non amare il jazz per cambiare idea, per scoprire come in Italia abbiamo alcuni dei migliori musicisti in circolazione oggi a livello internazionale, di come questa musica può portarci in luoghi sconosciuti con la leggerezza, l'eleganza e la semplicità che solo i grandi sanno mettere nelle cose che fanno, anche le più complesse e difficili. Suonare per il gusto di farlo, perchè non se ne può fare a meno, perchè si ama quello che si fa, perchè si vuole regalare al pubblico un'esperienza da ricordare negli anni. Il concerto di questa sera è il concerto da non perdere. Carlo Atti - Sax tenore Giovanni Amato - Tromba Pietro Lussu - Pianoforte Vincenzo Florio - Contrabbasso Andrea Nunzi - Batteria (4 marzo) Adam Pache - Batteria (5 marzo) Cena à la carte a partire dalle 19.30 € 20,00 inclusa la prima consumazione solo per assistere al concerto Via Gregoriana 54/a - Roma 06 6796386 3278263770 booking@gregorysjazz.com