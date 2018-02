Carl Craig dj set nel Motel Amour

Un Motel a luci rosse prenderà vita nel cuore dell'Ex Dogana il 9 marzo: tra piume di struzzo, glitter, danze scabrose e i primi film di attori come John Holmes e Linda Lovelace, tutti insieme nel nome dell'erotismo.

All'interno il live di un'artista che non ha eguali in termini di influenza e talento. L'incarnazione vivente della migliore dance music, nella top100 di Resident Advisor. Ex Dogana presenta: Carl Craig (Planet E - DJ Set)

Dress-code: Hot

Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10