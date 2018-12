Notti brave a teatro: Carl Brave in concerto all'Auditorium

Carl Brave torna in tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, presentato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce che vanno a formare il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018 e entrato al Primo posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di PLATINO (certificato Fimi/GFK), mentre il brano “Fotografia”, singolo di debutto, ha ottenuto la Certificazione DOPPIO PLATINO.

Carl Brave in concerto all'Auditorium

"L’idea di un tour a teatro è nata da un'esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo. Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il Teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in “acustico“ davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood" - l'annuncio di Carl Brave che sarà in concerto all'Auditorium il 30 e 31 marzo 2019.