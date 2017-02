Carissime Amiche Show @ MorganaClub

Un evento eccezionale ed unico nel suo genere! Maruska Starr e Velma K le due drag queen cantanti più famose d' Italia si esibiranno per la prima volta insieme in un concerto/cabaret, il tutto tremendamente e rigorosamente cantanto DAL VIVO. uno show che unisce le due carriere da solista di Maruska e Velma: la prima divenuta famosa nella piazza Romana per la sua voce inconfondibile nel canto e come presentatrice e vocalist delle serate più celebri della capitale, la seconda divenuta famosa per la sua voce e il suo personaggio presente nei show delle crociere di tutto il mondo grazie ad una delle compagnie di crociera più importanti d' Italia. Lo show ripercorrerà le carriere delle due, andando a toccare vari mondi musicali, come la musica italiana, il musical,il jazz e tanti altri, il tutto unito dalla loro verve cominca che saprà intrattenere il pubblico tra un brano e l' altro. Cornice esclusiva della serata le storiche mura del Morgana, il locale che diede i natali al Bagaglino di Pingitore nel cuore di piazza Navona, prima del Salone Margherita.