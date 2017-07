Carbognano Beer Festival 2017

Torna la festa della birra a Carbognano. Il 4, 5 e 6 Agosto inizierà il rinnovato Carbognano Beer Festival. L'evento, sempre più grande e sempre più di richiamo, si svolgerà nella piazza principale del paese, piazza San Filippo. La manifestazione che unisce birra, gastronomia e musica di qualità, è organizzata dall’Associazione Proloco e Proloco Giovani di Carbognao con il patrocinio del Comune di Carbognano. Ogni sera saliranno sul palco numerosi artisti e band, importanti nel panorama nazionale ed internazionale.



Ogni serata avrà il suo tema che rispecchierà lo stile dei gruppi che si esibiranno; a deliziare il palato ci saranno gli stand enogastronomici, aperti tutte le sere dalle 19:30.



Si inizia il 4 Agosto alle 21:30 con la serata “ ROCK’ N’ ROLL NIGHT” accompagnata dagli “AVVISO DI SFRATTO” e “BLACK JACK ROCK’N’ROLL”. I primi, nati nel 1992, sono veterani del rockabilly, del rock'n'roll e del jive. Il secondo gruppo è un trio nato nel 2011 che propone un live di grande impatto energetico con successi degli anni '50-'60-'70.



Si prosegue il 5 Agosto con la serata intitolata “IRISH NIGHT”. Sul palco si esibiranno “LE LUCERTOLE DEL FOLK” e “RUMPLED FOLK BAND”. “Le Lucertole del Folk” nati nel 2013, ci trasporteranno nell'atmosfera dei pub irlandesi, suonando Reels e Jigs con strumenti tipici del luogo come il banjo, il mandolino, il bodhrán, il tin wistle e il violino.

I “Rumpled Folk Band” è una band Irish folk rock italiana, nata nel 2011, che ci divertirà con i ritmi sostenuti del folk irlandese, punk/rock irlandese e uno spirito da kombakt folk, con un repertorio composto da brani inediti e cover di molti artisti.



Si chiude il 6 Agosto, con i giochi popolari estivi in Piazza del Comune alle ore 17:30, mentre alle 21:00 si prosegue con la serata “WORLD MUSIC NIGHT” che vede sul palco gli “ STUDIO ILLEGALE”, “ADRIANO BONO EN SOLO” e i “VEEBLEFETZER”. Il primo gruppo è composto da giovani ragazzi che iniziano la loro esperienza a Vallerano per poi diffondere il loro stile reggae – ska – punk in tutta la Tuscia e non solo.

Adriano Bono en Solo è autore, cantante, polistrumentista ex leader del gruppo reggae “Radici nel Cemento”, oggi figura di spicco proprio nel mondo del reggae. I “Veeblefetzer” romani di origine, sono una band artistica e spontanea, si dilettano a creare un misterioso intreccio di indie-folk, psycho gypsy swing, rock'n'roll e reggae.





Luogo: Piazza San Filippo, 01030 Carbognano (VT)

Coordinate navigatore: 42.332413, 12.264471



Biglietto: ingresso libero, si paga quello che si mangia.



Telefono per informazioni:

Info prenotazioni (anche WhatsApp) cell. 342.1340236



Mail per informazioni: prolocogiovanicarbognano@gmail.com

FACEBOOK (qui sono presenti informazioni più dettagliate): https://www.facebook.com/Carbognano-Festival-1743817989092247/