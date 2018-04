Caravaggio, vita e opere di un genio maledetto

Roma ad Hoc vi propone una passeggiata che parte dai vicoli del Campo Marzio per arrivare a piazza del Popolo e che ripercorre la vita di Caravaggio, celebre artista che a Roma ha raggiunto l’apice della sua fama.



Visiteremo le tre chiese dove ancora oggi si possono ammirare i suoi capolavori: S. Luigi dei Francesi, S. Agostino e S. Maria del Popolo senza tralasciare i luoghi dove Caravaggio ha vissuto e dove ha trascorso i giorni del suo burrascoso soggiorno romano.



Scopriremo dove si trova la casa che Caravaggio ha preso in affitto per qualche tempo, parleremo delle osterie che frequentava, delle sue scorribande notturne ma anche dei ricchi palazzi in cui era invitato dai suoi nobili committenti. Una passeggiata per rivivere i giorni romani di questo genio irrequieto e conoscere dal vivo il suo modo di dipingere unico che gli è valso l’appellativo di “maestro della luce”!





Appuntamento h. 15.30 di fronte alla chiesa di San Luigi dei Francesi, in piazza di San Luigi dei Francesi 5 (termine a Santa Maria del Popolo).



Costo visita guidata: 10€ , 5€ minori di 18 anni, gratis minori di 10 anni. Eventuale noleggio della radioguida € 1,50 a persona.



Durata: 2 ore circa.



Per prenotare chiamateci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 o mandateci una mail: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. Prenotazione obbligatoria.