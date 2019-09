Caravaggio a Roma: vita e opere visita guidata teatralizzata

28 maggio 1606, l’ultima notte di Caravaggio a Roma. Una guida e quattro attori vi condurranno indietro nel tempo per svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio e che ogni giorno sembra puntualmente ripetersi.

Conoscerete il grande maestro lombardo, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi benefattori. Scoprirete dove abitava, dove lavorava, dove amava e, nell’ammirare le sue opere all’interno delle Chiese del Rione, ascoltando le parole dei personaggi dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2019…



SABATO 05 OTTOBRE ORE 15.00



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa di Santa Maria del Popolo (lato Porta Flaminia)

Quota visita guidata:17€ intero, 15€ Imperial card e/o WeKard, convenzionati, 11€ under 18, 2 € under 10

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 – 0651963729

Modalità di pagamento: in contanti alla guida