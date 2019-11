Caravaggio, Carracci, Bernini, Tiziano, Raffaello, Velazquez e i capolavori della storia dell'arte europea messi a confronto

Nel Palazzo Doria Pamphili è situata una delle più importanti pinacoteche d’Europa, dove si possono ammirare straordinari capolavori artistici prodotti da Caravaggio, Carracci, Velazquez, Bernini e Algardi. La collezione inoltre include magnifici oli su tela nei quali sono riprodotti paesaggi ideali, realizzati sia da artisti italiani che fiamminghi che nel Seicento hanno reso autonomo questo genere.

In questa visita guidata verrà inoltre sottolineata l’importanza che ha avuto la scuola artistica italiana tra fine Cinquecento e Seicento, e di come tutti gli artisti Europei abbiano scelto la nostra penisola al fine di intergare la propria formazione artistica-culturale, e lo faremo affrontando la poetica stilistica anche di quegli autori poco affrontati.



Visita guidata: sabato 11 gennaio alle ore 15:30

Appuntamento: ore 15:10, Via del Corso 305, davanti alla galleria

Quota di partecipazione: €20,00, pagamento in contanti

Prenotazione: per prenotarsi è sufficiente inviare una mail a segreteria@adm-arte.it, oppure un messaggio sms o whatshapp al 3208424686, specificando il vostro nome, il numero dei partecipanti e un riferimento telefonico.