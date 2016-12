Caravaggio a Roma: vita e opere

28 maggio 1606, l'ultima notte di Caravaggio a Roma. Una guida e quattro attori vi condurranno indietro nel tempo per svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio e che ogni notte sembra puntualmente ripetersi. Conoscerete il grande maestro lombardo, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi benefattori. Scoprirete dove abitava, dove lavorava, dove amava e, tra la proiezione di tutte le sue più celebri opere romane e le parole dei personaggi dell'epoca non sarà più facile tornare al 2016... Con Luca Basile o Andrea Conte, Valerio di Benedetto, Matteo Quinzi, Giovanni Bonacci e Ilaria Sferrazza o Roberta Perazzone DOMENICA 29 GENNAIO ORE 15.00 Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Popolo, davanti l'ingresso Chiesa di Santa Maria del Popolo Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati e imperial card, 15€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 Modalità di pagamento: in contanti alla guida