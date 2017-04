Car Boot Market a Testaccio: l'appuntamento per gli amanti del second hand

Ispirato ai “Car Boot Sale” anglosassoni, i mercatini di fronte casa organizzati in occasione dei traslochi o dei cambi di stagione, il CAR BOOT MARKET è da quattro anni il punto di riferimento a Roma per tutti gli amanti del second hand che condividono le buone pratiche del riuso, del baratto e del risparmio, in una prospettiva etica di sostenibilità.

Innovativo, divertente ed ecologico, il CAR BOOT MARKET è il mercatino tra privati in cui gli oggetti inutilizzati e in cerca di un nuovo proprietario vengono esposti dal bagagliaio dell’auto.

Il 30 aprile nell’ambito delle iniziative della Città dell’Altra Economia presso l’ex mattatoio di Testaccio a Roma; il CAR BOOT MARKET vi aspetta per trascorrere ancora delle rilassanti e divertenti domeniche in famiglia all'insegna del second hand.

"Vieni, Vedi, Vendi: è arrivato il momento di svuotare le cantine, liberare la casa e fare spazio negli armadi" - dicono da Associazione Culturale Opificio delle Arti e Città dell’Altra Economia, organizzatori dell'evento.