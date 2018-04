Alla Città dell'Altra Economia torna il Car Boot Market, ossia il mercato di​​ “vendita dal bagagliaio della macchina”. Un evento dal marcato spirito di convivialità, un'occasione di ricerca dell’affare, di riciclo e riuso degli oggetti.

Il Car Boot Sale inglese è un mercato estemporaneo di oggetti usati fatto esclusivamente da privati per chi passa di là in cerca di un affare o semplicemente di compagnia. Un modo simpatico per fare pochi euro divertendoi.

Organizzato dall'associazione culturale Opificio delle Arti in collaborazione con la Città dell'Altra Economia, è un riferimento dei mercatini "second hand" a Roma già dal 2013. ​