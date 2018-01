Dal 9 all'11 Febbraio 2018 sarà Roma Eventi - Piazza di Spagna il centro nevralgico della bellezza nella capitale, con riflettori puntati sulla quinta edizione del Caput Mundi International Burlesque Award, che ormai da cinque anni è motivo di grande prestigio per Roma, aumentando in ogni edizione l'affluenza di un pubblico sempre più incline al gusto del burlesque. Domenica 11 Febbraio, festa conclusiva nell'irriverente club La Conventicola degli Ultramoderni.

Caput Mundi International Burlesque Award

La manifestazione fortemente voluta dalla direttrice artistica Albadoro Gala e dal direttore creativo Silvio Cossi alla guida della SDC Service, porta in Italia e nel cuore di Roma, il meglio delle performer che il panorama burlesque ha da offrire, con ospiti di rilievo mondiale come Mosh e Medianoche, entrambe simbolo di quell'eleganza iconica che caratterizza quest'arte. Saranno proprio le due dive, insieme al mecenate del burlesque Made in Italy Virgil DeNice, gli esimi giurati del concorso che vedrà l'elezione della Papessa del Burlesque 2018, tra cinque nuove leve (dette newcomers), accuratamente selezionate tra oltre 200 candidature raccolte nel mondo.

Ospiti e premiazioni

Le nuove proposte saranno alternate alle esibizioni degli ospiti provenienti da Libano, Francia, Svizzera, America, Finlandia, Russia (detti international showcase). La kermesse sarà condotta dalla poliedrica Marty Maraschino, con il gran ritorno sulle scene dell'istrionico comico e conduttore Gianfranco Phino, entrambi coadiuvati dalla presenza dei performer e disturbatori Azzurro Fumo e Jesus. Sarà proprio con loro che la padrona di casa e fondatrice del festival Albadoro Gala vincitrice, tra i numerosi riconoscimenti in carriera, dell'ultimo Crystal Corset 2017, premio vinto in passato anche da Medianoche, ad aprire la manifestazione che godrà anche del live swing suonato dalla band Crazy Stompin'Club, espressione moderna di musica d'altri tempi, con un sestetto di maestri accompagnati da tre voci al femminile.

Le atmosfere degli anni ruggenti

Venerdì e Sabato la faranno da padrone le atmosfere degli anni ruggenti, con ispirazione che porta la firma di Francis Scott Fitzgerald e del suo celebre romanzo Il Grande Gatzby, a cui è liberamente ispirato il festival di burlesque più noto d'Italia, che invita il pubblico a partecipare con dress code Anni'20. Protagoniste attesissime del festival saranno le americane e super guest Mosh, diletta della divina Dita Von Teese, modella e già protagonista di molte riviste patinate come Vogue, seguita da Medianoche, la Miss Exotic World in carica, numero uno del burlesque mondiale, secondo il sito 21st Century Burlesque Magazine. Si delinea così Il Grande Caput Mundi che nella terza serata di domenica, dopo le prime due svoltesi a Roma Eventi, si sposterà nel club La Conventicola degli Ultramoderni, con l'ospitalità di Mirkaccio Dettori e Maria Freitas, per una festa conclusiva in pieno stile caffè d'antan, dove avranno luogo le prime esibizioni per le pre-selezioni del Caput Mundi Summer Edition.

Il programma

VENERDì 9 FEBBRAIO

Dalle 20.00 - Live Swing con la band Crazy Stompin'Club

Dalle 21.00 - Meat Dinner

Dalle 22.00 - Inizio Spettacolo con il concorso Papessa del Burlesque 2018, con l'esibizione delle cinque newcomers in gara: Imy Silly Noir (ITA), Rubis Harley (FRANCIA), Mad Cat (ITA), Lulù Applecheek (SVIZZERA) e Cocò Le Mokò(ITA).

Esibizioni delle ospiti "international showcase": Asha Jones (GERMANIA), Angelina Angelic (PRAGA), Miss Acrolicious (FINLANDIA), Nuit Blanche (ITALIA), il boylesquer Eli El Sultan (LIBANO), Katrin Gajndr (MOSCA), il boylesquer Albah Bernaux (ITALIA), il duo Tangobatic (FINLANDIA), il boylesquer Handsom Stark (FINLANDIA), Flower Bel (SVIZZERA), Betty Crispy (FRANCIA), seguite dalle pregevoli esibizioni delle super ospiti Mosh e Medianoche.

Elezione della vincitrice del concorso Papessa del Burlesque 2018, premiata dalla giuria con la corona-colosseo realizzata a mano dall'artista Jan Eneskey. A seguire, consegna del Premio della Critica con l'opera offerta da Giorgia Botticelli, l'Artista dei Chiodi.

SABATO 10 FEBBRAIO

Dalle 20.00 - Arrivo a Trinità dei Monti, di tutte le performer protagoniste della quinta edizione del Caput Mundi International Burlesque Award, su una serie di Macchine d'Epoca coordinate e offerte da Ghisu. Le macchine sosteranno in cima alla famosa scalinata da cui le performer scenderanno verso Piazza di Spagna, per dirigersi a piedi verso Via del Babbuino fino a Via Alibert, presso lo spazio Roma Eventi.

dalle 20.30 - Live Swing con la band Crazy Stompin'Club

Dalle 21.00 - Fish Dinner

Dalle 22.00 - Inizio Spettacolo con nuove esibizioni delle ospiti "international showcase": Asha Jones (GERMANIA), Angelina Angelic (PRAGA), Miss Acrolicious (FINLANDIA), Nuit Blanche (ITALIA), il boylesquer Eli El Sultan (LIBANO), Katrin Gajndr (MOSCA), il boylesquer Albah Bernaux (ITALIA), il duo Tangobatic (FINLANDIA), il boylesquer Handsom Stark (FINLANDIA), Flower Bel (SVIZZERA), Betty Crispy (FRANCIA), seguite dalle pregevoli esibizioni di Medianoche.

Dalle 23.30 - Vinyl DjSet a cura di Virgil DeNice

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

Dalla Mattina - WORKSHOP presso il Gala Studio di Albadoro Gala, sito in Via Locri 42.

FLIRTING & FLOORWORK: workshop con Medianoche, per apprendere le nozioni utili per muovere il corpo sul pavimento;

TWIRLING TASSELS: workshop con Medianoche, per comprendere le tecniche migliori per la roteazione dei tassels;

ORIENTAL DANCER: workshop con il boylesquer Eli El Sultan, pronto a dispensare consigli sulle migliori tecniche di danza orientaleggiante;

CABARET DANCE: workshop con Betty Crispy che porta in dono alle più interessate del genere, i più efficaci escamotage del cabaret, direttamente dal Moulin Rouge.

ACROTEASE: workshop con Miss Acrolicious, per portare la propria attività ad un livello superiore, per camminare al meglio su vertiginosi tacchi ed esser perfette su una sola gamba, oltre che eseguire il corretto allenamento per lo sviluppo dei giusti muscoli.

INFO, PRENOTAZIONI e COSTI dei WORKSHOP chiamando il numero 348 4298631

Dalle 20.30 - Festa conclusiva presso La Conventicola degli Ultramoderni, di Mirkaccio Dettori e Maria Freitas, in Via di Porta Labicana 32, con esibizioni libere, palco aperto agli ospiti ed una pre-selezione di nuove giovani proposte che prenderanno parte alla seconda edizione del Caput Mundi Summer Edition nella prossima estate 2018.