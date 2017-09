Degustazione con Arnaldo Caprai, viticoltore in Montefalco. Caprai. La Tradizione del Sagrantino a tavola. Una cena che ruota attorno ai vini dell'azienda Arnaldo Caprai Viticoltore in Montefalco fra degustazioni di salumi e formaggi de La Tradizione - Roma. L'appuntamento è per il 27 settembre

Ecco il menu completo

Lesso di Chianina e Insalata di funghi

-Colli Martani DOC Grecante 2014

Maccheroni, agnello, cacio e uovo

-Umbria Bianco IGT Cuvée Segrète 2013

Il maiale umbro:

Lombo di maiali bradi

Salame di maiali bradi

Capocollo

Salsiccia

Guanciale

-Montefalco Sagrantino DOCG Collepiano 2010

I formaggi:

Comté

Beaufort

Campa...Vallo

Pecorino affinato in botte

Stilton

-Montefalco Sagrantino DOCG 25anni 2010



Per info e prenotazioni

prenotazioni@latradizione.it o 06-39734757