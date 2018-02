Cappuccetto Rosshow al Teatro Kopò

Non è la solita fiaba con la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso, prima di tutto perché la cara ragazzina che indossa un cappuccio di colore rosso non c’è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova… La situazione è critica: il narratore non sa cosa narrare e a nulla servono i tentativi del “grande” e “famoso” mago Magic Giorgio di stupire e meravigliare il pubblico con i suoi trucchi perché i bambini vogliono vedere lo spettacolo di Cappuccetto Rosso. Per fortuna un altro personaggio delle fiabe arriva in soccorso, il fratello medio de i Tre Porcellini. Tommy conosce (più o meno) la Storia di Cappuccetto Rosso e si offre volontario (più o meno) per interpretare il ruolo della bambina pronto (più o meno) ad incontrare una mamma chiacchierona, una nonna con la febbre del sabato sera e un lupo sempre più furbo e affamato. Spettacolo Racconto spettacolare di fiabe fuse con burattini, pupazzi e il celeberrimo Magic Giorgio.



TECNICA

Burattini, pupazzi e attori.

Adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Durata 60' circa

COMPAGNIA

BRUM BRUM GRIMM