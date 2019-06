La Cappella Sistina, visita guidata

Visita guidata senza fare la fila in uno dei posti più belli e ammirati nel mondo. Le visite guidate ai Musei Vaticani sono tra le esperienze più belle che si possono vivere a Roma. Con il loro patrimonio artistico unico al mondo. La visita vi offrira l’occasione di scoprire i capolavori dei più grandi artisti del rinascimento da Michelangelo a Raffaello, i capolavori della statuaria greca e romana.

All'interno dei Musei Vaticani sono conservate le più celebri opere dell'antichità venute alla luce in Italia, tra cui lo straordinario gruppo scultoreo del Laocoonte, scoperto nel 1506 sull'Esquilino, l'Apollo del Belvedere ed il celebre bronzo etrusco noto come il Marte di Todi.

Nel corso del Rinascimento alcune sale degli splendidi palazzi furono decorate con eccezionali cicli di affreschi, come la Cappella Sistina che costituisce uno dei maggiori vanti dell'arte italiana, le stanze di Raffaello e l'appartamento Borgia.

Gli edifici che ospitano i Musei Vaticani erano i palazzi rinascimentali costruiti per grandi papi come Sisto IV e Giulio II; i lunghi cortili e le gallerie che collegano il Palazzo del Belvedere di Innocenzo VIII agli altri edifici, sono stati progettati dal Bramante per Giulio II.

Inoltre racconteremo la storia della Cappella Sistina, la principale cappella del palazzo apostolico, nonché uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, costruita tra il 1475 e il 1481, all'epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome.

Ammireremo e descriveremo gli affreschi del grande Michelangelo che ricoprono la volta e la parete di fondo con il Giudizio universale una delle più grandiose rappresentazioni del Rinascimento Italiano.



Visita guidata: venerdi 5 luglio ore 20:00.

Appuntamento: ore 19:30 (MASSIMA PUNTUALITA'), Viale Vaticano, di fronte ai Musei Vaticani

Quota di partecipazione: €40,00, pagamento anticipato mediante bonifico bancario all'IBAN IT43J0569603219000004793X28.

Causale: Visita guidata ai Musei Vaticani.

Prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare una mail a segreteria@adm-arte.it, contenente (il numero e i nomi dei partecipanti, un contatto telefonico di riferimento e la copia del bonifico bancario in allegato).

Per conoscere la disponibiltà dei posti o avere ulteriori infomazioni, potete contattare il numero 3208424686 (attivo anche nei giorni festivi)



ADM - ARTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Via Radicofani, 25 - 00138 Roma

Tel. 06/8800763 - Fax. 06/8803143

Mobile. 3208424686

Codice Fiscale 97690980582

Banca Popolare di Sondrio Ag.19 c/c n. 4793X28

IBAN IT43J0569603219000004793X28

segreteria@adm-arte.it www.adm-arte.it