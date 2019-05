Vinicio Capossela all'Auditorium Parco della Musica

Vinicio Capossela presenta al pubblico delll'Auditorium il nuovo progetto discografico Ballate per uomini e bestie, presentato dall’autore come “Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura”.

Vinicio torna all'Auditorium

Ballate per uomini e bestie è un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette inmostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

