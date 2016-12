Vintro New Year Party, un modo per salutare tutti insieme il 2016. Il 31 dicembre siete ufficialmente invitati al party di Capodanno da Vintro: in un clima di festa potrete mangiare, brindare e contare alla rovescia per accogliere alla grande l’arrivo del 2017.



Dalle 20.00 fino a mezzanotte a disposizione: Buffet illimitato di piatti tipici americani ; Grand buffet di dolci e 1 free drink a 25€.



Inoltre Vintro ha organizzato un live djset che vi terrà compagnia fino a tarda notte, per festeggiare tutti insieme il nuovo anno con tanta tanta musica.



Dalle 00.10 l’ingresso è gratuito per tutti



Per info e prenotazioni – 06 87750461 / info@vintro.it