Capodanno Villa Rinaldo all’acquedotto è la giusta sinergia tra eleganza di una favolosa villa in stile ed il gusto per il palato, questo è il giusto mix per trascorrere al meglio la fine dell’anno 2017 e dare il benvenuto per un favoloso capodanno 2018 a Roma.



Sita sulla storica ed antica via Romana, la consolare via Appia facilmente raggiungibile e dotata di ampio parcheggio riservato per tutti gli ospiti che decideranno di passare il capodanno con noi, attorniati da tanta natura, alberi, boschi verdi, la cena di gala propone un menù da leccarsi baffi, in triplice scelta: terra, mare, o buffet, in tutte le soluzioni una goduria per il vostro palato, ricco di tradizione Italiana sapientemente riletti in chiave favolistica dagli chef.





Il capodanno a Villa Rinaldo all’acquedotto oltre alla cena di gala mette a disposizione dei suoi ospiti i seguenti e comodi servizi di:



Animatori professionisti

Baby sitting

Gonfiabili

Sala Belvedere con musica live e dj set

Sala Garden con musica dance e hit commerciali

Lotteria durante la serata con in palio una viaggio per due persone in capitale Europea, cena per San Valentino nella location, una bottiglia di champagne pregiato e tanti altri premi

Menù capodanno Villa Rinaldo all’acquedotto 2018